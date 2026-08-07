Норвежская федерация футбола призвала Инфантино уйти с поста президента ФИФА

Джанни Инфантино / © Associated Press

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Норвежская футбольная федерация призвала президента ФИФА Джанни Инфантино подать в отставку с должности.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

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Причиной заявления стали скандальные намерения ФИФА продать доли прав на чемпионат мира частным инвесторам, которые были отменены после того, как УЕФА и 55 национальных членов-ассоциаций пригрозили бойкотом турнира.

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В этом УЕФА также поддержали Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК).

После контраверсионных коммерческих планов Инфантино в норвежской федерации футбола заявили, что 56-летний швейцарский функционер подорвал доверие к ФИФА.

"Для Джанни Инфантино нет пути назад. Международное футбольное сотрудничество испытывает серьезные проблемы, и нам нужна причина собраться вместе сейчас. Мы хотим попросить президента ФИФА немедленно уйти в отставку", — говорится на сайте норвежской федерации футбола.

Напомним, план ФИФА предусматривал создание отдельной компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была руководить чемпионатом мира. Сумма сделки по продаже долей ЧМ частным инвесторам оценивалась в 17 млрд евро.

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Финансовым консультантом проекта должна была стать JP Morgan, а группу инвесторов возглавить Thrive Capital, директором которой является Джошуа Кушнер — родной брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборной Аргентины после скандалов на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026.

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