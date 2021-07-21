Норвежских гандболисток наказали за отказ играть в бикини: детали пляжного скандала

Спортсменки выразили протест против традиционной униформы.

Женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу оштрафовали на 1,5 тысячи евро за то, что спортсменки вышли на поединок в шортах, а не бикини.

Об этом сообщает сайт чемпионата Европы по пляжному гандболу. Инцидент произошел во время матча за третье место континентального первенства между Норвегией и Испанией.

В соответствии с установленными стандартами спортсменки пляжного гандбола должны носить бикини, которое состоит из спортивного бюстгальтера и плавок, длина которых не должна превышать 10 см. Однако в игре против Испании норвежки сознательно отказались выйти на песок в такой форме.

instagram.com/norwaybeachhandballwomen

Федерация гандбола Норвегии (NHF) поддержала свою команду, хотя и согласилась заплатить штраф в размере 1,5 тысячи евро - 150 евро за каждую спортсменку. Президент норвежской федерации гандбола Кари Гейр Лио в комментарии BBC заявил, что они продолжат бороться за изменение правил, чтобы спортсменки могли играть в той одежде, в которой им удобно.

Добавим, что в отличие от женщин мужчинам в гандболе позволяют носить шорты. Главное, чтобы они были не слишком широкими и выше колена.

Ранее ТСН Проспорт писал, что волейболистки отказались ехать на турнир в Катар из-за запрета играть в бикини.

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