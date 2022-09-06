Норвежский футболист потерял место в составе национальной команды из-за возвращения в российский клуб

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен отказался вызвать игрока Маттиаса Норманна в ряды национальной команды, потому что тот решил вернуться в чемпионат страны-оккупанта.

Напомним, что этот 26-летний футболист в последнее время играл на правах аренды в английском "Норвиче", а его контракт принадлежал российскому "Ростову". В ближайшее время норвежец должен перебраться в московское "Динамо", за которое ранее выступал украинский экс-футболист "Шахтера" — Иван Ордец.

Вот как Сольбаккен прокомментировал свое решение.

"Это был не очень сложный выбор. Я позвонил ему, когда услышал об этом в субботу, и проинформировал его о том, какие, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт. Он сделал это. Я сообщил ему, прежде чем федерация разослала вызовы. Пока ситуация такова, как есть. В этом нет временной перспективы", — цитирует слова Сольбаккена Федерация футбола Норвегии.

Интересно, что президент футбольной ассоциации Норвегии Лизе Клавенесс также соглашается с решением главного тренера.

"Вообще-то это не функция ассоциации – говорить о выборе клуба игроками сборной, но мы сейчас в чрезвычайной ситуации. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать общее давление на Россию как на воюющую сторону, которая также очень активно использовала властные позиции в спорте.

Все российские команды отстранены от международных спортивных состязаний. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норманн не может представлять Норвегию, когда он теперь будет играть за новый российский клуб", – отметила Клавенесс.

Добавим, что ранее ФИФА разрешила всем легионерам из чемпионатов Украины и России приостанавливать контракты до лета 2023 года. При этом клубы и сборные из РФ были отстранены от всех международных турниров из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

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