Норвежский футболист расторг контракт с российским клубом из-за атаки дронов на Москву

Матиаса Норманна будет ждать суд против клубов из государства-террориста.
Норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракт с московским "Динамо" из-за атаки беспилотников на столицу России, которая состоялась в ночь на 1 августа
Об этом пишет норвежское издание Nettavisen.
С начала 2019 года Норманн выступал в чемпионате России за "Ростов". В сезоне-2021/22 норвежец на правах аренды играл в английском "Норвиче". После завершения аренды, что произошло после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, он вернулся в страну-террорист.
Летом 2022 года хавбека арендовало московское "Динамо". Этим летом юристы Норманна направили письма российским клубам, где сообщили, что игрок решил расторгнуть контракт из-за "усиленного ощущения страха", связанного с войной РФ против Украины.
Норвежское издание сообщает, что причиной решения Матиаса покинуть Россию стала атака дронов на Москву, состоявшаяся рядом с местом жительства футболиста.
В свою очередь, "Ростов" и "Динамо", которым до сих пор принадлежат права на Норманна, заявили, что планируют подать против него судебный иск. Контракт игрока с российским клубом был рассчитан до 2025 года.
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