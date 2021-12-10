Норвежский гроссмейстер досрочно деклассировал россиянина и защитил шахматную корону

Магнус Карлсен в очередной раз стал чемпионом мира по шахматам.

Норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего в одиннадцатой партии и досрочно защитил звание чемпиона мира по шахматам 2021 года.

В очередной партии, которая состоялась 10 декабря, норвежский гроссмейстер обыграл своего соперника из России черными фигурами.

Таким образом, общий счет в дуэли Карлсена и Непомнящего стал 7,5:3,5 в пользу норвежца, что гарантировало ему шахматную корону.

Финальное противостояние мирового шахматного первенства началось 24 ноября в Дубае. Согласно регламенту, обладатель шахматной короны определяется по итогам 14 партий.

Карлсен - многократный чемпион мира и неизменный обладатель шахматной короны с 2013 года, когда он обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда. Затем норвежец успешно защитил титул в матче против того же Ананда, а также против россиянина Сергея Карякина и американца Фабиано Каруаны.

Для Непомнящего это был первый в карьере финальный поединок за звание чемпиона мира.

Читайте также:

Глубокий шок: реакция чемпиона мира по шахматам на ошибку соперника из России стала вирусной (видео)

Ни одного поражения: мужская сборная Украины стала победителем командного Чемпионата Европы по шахматам