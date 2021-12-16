Норвежский локомотив: звездный футболист "Боруссии" установил невероятный рекорд в Бундеслиге

Его результативность продолжает удивлять.
Звезда дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд установил невероятный рекорд в Бундеслиге.
Об этом сообщает Opta Franz.
21-летний норвежец оформил дубль в матче 16-го тура Чемпионата Германии против "Гройтера Фюрта" (3:0). На 33-й минуте нападающий удачно реализовал пенальти, а на 82-й минуте без проблем замкнул навес.
Таким образом, оформив в этой игре дубль, Холланд забил 29-й и 30-й мяч за "Боруссию" в Бундеслиге за 2021 год. Юный футболист побил рекорд экс-игроков Дортмунда Лотара Эммериха и Пьера-Эмерика Обамеянга, за календарный год забивавших 29 голов в чемпионате Германии.
- В этом сезоне на счету Холланда 13 мячей в десяти сыгранных поединках за клуб во внутреннем первенстве. Он пропустил часть времени из-за травмы и занимает третье место в таблице бомбардиров Бундеслиги;
- "Боруссия" Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 34 балла. От "Баварии" отставание составляет шесть очков;
- Следующий матч "шмели" проведут 18 декабря, когда в рамках 17-го тура Бундеслиги сыграют на выезде с берлинской "Гертой".
Ранее рассказывалось о том, что Холланд установил выдающийся рекорд Бундеслиги.