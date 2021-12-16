Норвежский локомотив: звездный футболист "Боруссии" установил невероятный рекорд в Бундеслиге

Его результативность продолжает удивлять.

Звезда дортмундской " Боруссии " Эрлинг Холланд установил невероятный рекорд в Бундеслиге.

Об этом сообщает Opta Franz.

21-летний норвежец оформил дубль в матче 16-го тура Чемпионата Германии против "Гройтера Фюрта" (3:0). На 33-й минуте нападающий удачно реализовал пенальти, а на 82-й минуте без проблем замкнул навес.

Таким образом, оформив в этой игре дубль, Холланд забил 29-й и 30-й мяч за "Боруссию" в Бундеслиге за 2021 год. Юный футболист побил рекорд экс-игроков Дортмунда Лотара Эммериха и Пьера-Эмерика Обамеянга, за календарный год забивавших 29 голов в чемпионате Германии.

В этом сезоне на счету Холланда 13 мячей в десяти сыгранных поединках за клуб во внутреннем первенстве. Он пропустил часть времени из-за травмы и занимает третье место в таблице бомбардиров Бундеслиги;

"Боруссия" Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 34 балла. От "Баварии" отставание составляет шесть очков;

Следующий матч "шмели" проведут 18 декабря, когда в рамках 17-го тура Бундеслиги сыграют на выезде с берлинской "Гертой".

Ранее рассказывалось о том, что Холланд установил выдающийся рекорд Бундеслиги.