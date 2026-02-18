- Дата публикации
Норвежский лыжник обновил рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах
Йоханнес Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо обновил исторический рекорд по количеству выигранных золотых медалей на зимних Олимпиадах.
В среду, 18 февраля, 29-летний норвежец в паре с Эйнаром Хедегратом одержал победу в командном спринте на Олимпийских играх-2026.
Серебряные награды завоевал американский дуэт, а бронзовыми призерами стали итальянцы.
Для Клебо это пятое "золото" на Играх-2026, а в общей сложности десятая золотая медаль на Олимпиадах.
Он является единоличным рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. По 8 олимпийских наград высшего сорта имеют Марит Бьорген (лыжные гонки), Уле-Эйнар Бьорндален (биатлон) и Бьорн Дели (лыжные гонки).
Отметим, что Украину в командном спринте представляли Дмитрий Драгун и Александр Лисогор, которые не прошли в финал, заняв в квалификации 23-е место.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.