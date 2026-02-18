Норвежский лыжник обновил рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах

Йоханнес Клебо / © Associated Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо обновил исторический рекорд по количеству выигранных золотых медалей на зимних Олимпиадах.

В среду, 18 февраля, 29-летний норвежец в паре с Эйнаром Хедегратом одержал победу в командном спринте на Олимпийских играх-2026.

Серебряные награды завоевал американский дуэт, а бронзовыми призерами стали итальянцы.

Для Клебо это пятое "золото" на Играх-2026, а в общей сложности десятая золотая медаль на Олимпиадах.

Он является единоличным рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. По 8 олимпийских наград высшего сорта имеют Марит Бьорген (лыжные гонки), Уле-Эйнар Бьорндален (биатлон) и Бьорн Дели (лыжные гонки).

Отметим, что Украину в командном спринте представляли Дмитрий Драгун и Александр Лисогор, которые не прошли в финал, заняв в квалификации 23-е место.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.