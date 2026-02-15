Норвежский лыжник стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр

Йоханнес Клебо / © Associated Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр.

В воскресенье, 15 февраля, он в составе норвежской сборной выиграл мужскую эстафету 4x7,5 км на Олимпиаде-2026. "Серебро" завоевала Франция, а "бронзу" выиграла Италия.

Для 29-летнего Клебо это девятая золотая медаль на Олимпиадах. Он стал единоличным рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Играх.

Благодаря этой победе норвежец обошел Марит Бьорген (лыжные гонки), Уле-Эйнара Бьорндалена (биатлон) и Бьорна Дели (лыжные гонки), которые имеют по 8 золотых медалей на зимних Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.