Норвежский лыжник стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
Йоханнес Клебо стал единоличным рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр.
В воскресенье, 15 февраля, он в составе норвежской сборной выиграл мужскую эстафету 4x7,5 км на Олимпиаде-2026. "Серебро" завоевала Франция, а "бронзу" выиграла Италия.
Для 29-летнего Клебо это девятая золотая медаль на Олимпиадах. Он стал единоличным рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Играх.
Благодаря этой победе норвежец обошел Марит Бьорген (лыжные гонки), Уле-Эйнара Бьорндалена (биатлон) и Бьорна Дели (лыжные гонки), которые имеют по 8 золотых медалей на зимних Олимпийских играх.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.