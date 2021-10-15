Норвежский снайпер: звезда мирового футбола ошеломил сложным трюком на тренировке (видео)

Эрлинг Холанд продемонстрировал невероятные чудеса точности.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд показал, почему его считают одним из самых перспективных, а соответственно и дорогих футболистов планеты.
21-летний норвежец во время тренировки отличился оригинальным трюком, который под силу далеко не каждому. Форвард поставил три мяча друг на друга и по очереди попал каждым из них в мишень, установленную в левом верхнем углу ворот.
Второй удар Холанда оказался настолько мощным, что мишень разлетелась на куски, а последним выстрелом бомбардир сбил последний ее обломок.
Судя по реакции норвежца, такой фантастической точности он и сам не ожидал от себя.
"Он не промахивается", - подписал соответствующий ролик официальный Twitter Бундеслиги.
He does not miss ... @ErlingHaaland is ridiculous! pic.twitter.com/1xspqH6VvA— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 14, 2021
- В нынешнем сезоне Холанд провел 8 матчей в составе "шмелей", забил 11 голов и сделать три результативные передачи.
- Эрлинг - второй по трансферной стоимости футболист мира. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро. Его контракт с дортмундцами закончится летом 2024 года.
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