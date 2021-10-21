Норвежский стыд Моуриньо: "Рому" сенсационно унизили в группе "Зари" в Лиге конференций

Норвежский стыд Моуриньо: "Рому" сенсационно унизили в группе "Зари" в Лиге конференций

Итальянский гранд потерпел сокрушительное поражение от скромного "Буде-Глимта".

Итальянская "Рома" крупно уступила норвежскому "Буде-Глимту" в поединке 3-го тура групповой стадии Лиги конференций. Встреча на стадионе "Аспмира" в городе Будет завершилась сенсационной победой хозяев - 6:1.

Уже к 20-й минуте норвежский клуб дважды шокировал "волков" - отличились Ботхейм и Берг. На 28-й минуте команда Жозе Моуринью сократила отставание усилиями Карлеса Переса.

Однако во втором тайме римлян ждало тотальное фиаско. Итальянский гранд пропустил еще 4 гола: Ботхейм оформил хет-трик, по голу забили Сольбаккен и Пеллегрино.

В другом матче этой группы луганская "Заря" в Болгарии встретится с софийским ЦСКА. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка . Начало в 22:00.

. Начало в 22:00. "Буде-Глимт" (7 очков) захватил лидертсво в группе С. "Рома" (6 баллов) занимает второе место. Далее следуют ЦСКА (1 пункт) и "Заря" (0), у которых в запасе очная дуэль.

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