Норвежский журналист резко высказался о российских спортсменах: они не должны быть на этой Олимпиаде

Норвежский журналист резко высказался о российских спортсменах: они не должны быть на этой Олимпиаде

Он упомянул о допинге.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался по поводу выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, работник СМИ после победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне упомянул о допинге, который массово используют представители РФ на соревнованиях. Об этом Сальтведт написал на сайте NRK, передает "Чемпионат".

"Александр Большунов выигрывает столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема – его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде.

Большунов был настолько великолепен, что мог позволить себе начать праздновать и хлопать уже на последнем километре. Улыбающийся россиянин по традиции всех побеждающих с таким отрывом финишировал, размахивая флагом. Но это был не российский триколор — это флаг ОКР.

Россия все еще не может быть на Олимпийских играх. Но организаторы, россияне и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр – пародия на вердикт.

Два года полного исключения страны, никакого использования российского флага - вот, что восприняли бы как настоящее наказание для России. В противном случае вердикт никакого значения не имеет. Но этого МОК и не достигает. Они хотят, чтобы самая большая страна мира и их спонсоры участвовали в соревнованиях.

На пресс-конференции Большунова спросили о допинге, это вызвало у него негодование. Но такие вопросы будут задавать и дальше. Так же и Тереза Йохауг не сможет избавиться от ярлыка допингистки даже после первого личного олимпийского золота", — подытожил журналист.

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