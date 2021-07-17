Носят маски и едят за перегородками: первые фото украинских олимпийцев в Токио

Носят маски и едят за перегородками: первые фото украинских олимпийцев в Токио

Часть наших спортсменов уже поселились в Олимпийской деревне.

Первые украинские спортсмены прибыли в Токио, где примут участие в Олимпийских играх-2020.

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Как сообщает НОК Украины, наши представители в боксе, дзюдо и стрельбе из лука поселились в Олимпийской деревне в столице Японии, где уже зафиксирован первый случай коронавируса.

НОК Украины

НОК Украины

Они разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах, а также посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира.

НОК Украины

НОК Украины

На фото можно увидеть, что в столовой спортсмены ходят в масках и одноразовых перчатках. А едят за перегородками, сохраняя социальную дистанцию с целью предотвращения распространения коронавируса.

НОК Украины

НОК Украины

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт писал, что звезда украинского тенниса Марта Костюк снялась с Олимпиады-2020 из-за травмы. А в составе сборной Украины по борьбе состоялась экстренная замена - вместо травмированной Алины Грушиной в Токио выступит Татьяна Кот.

Кроме того, украинку Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, отправили на самоизоляцию по прибытии в Токио.

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