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Ноукс — Беринчик: букмекеры сделали прогноз на бой
Экс-чемпион мира в легком весе Денис Беринчик возвращается на ринг после паузы в полтора года.
В субботу, 29 августа, бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) проведет бой против британца Сэма Ноукса (18-1, 16 КО).
Поединок состоится на "O2 Arena" в Лондоне в андеркарде боя между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филиппом Хрговичем за вакантный титул IBF в супертяжелом весе, от которого отказался украинец Александр Усик.
Вечер бокса в Лондоне начнется в 19:00 по киевскому времени. Беринчик и Ноукс выйдут на ринг ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.
Для 38-летнего Беринчика это будет первый поединок за полтора года. Он последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял титул WBO в легком весе.
Тренер Дениса рассказал, что его подопечный не был должным образом готов к этому бою из-за травмы, а именно разрыва плечевой губы. После этого украинец перенес две операции на плечи и проходил длительный процесс обновления.
Отметим, что Беринчик завоевал титул WBO в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.
Прогноз букмекеров на бой Ноукс — Беринчик
По мнению букмекеров, фаворитом поединка является британский боксер. На победу Ноукса можно поставить с коэффициентом 1,16. Выигрыш Беринчика — 4,50.
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