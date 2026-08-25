Ноукс — Беринчик: букмекеры сделали прогноз на бой

Денис Беринчик / Фото: facebook.com/K2Ukraine

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В субботу, 29 августа, бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) проведет бой против британца Сэма Ноукса (18-1, 16 КО).

Поединок состоится на "O2 Arena" в Лондоне в андеркарде боя между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филиппом Хрговичем за вакантный титул IBF в супертяжелом весе, от которого отказался украинец Александр Усик.

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Вечер бокса в Лондоне начнется в 19:00 по киевскому времени. Беринчик и Ноукс выйдут на ринг ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

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Для 38-летнего Беринчика это будет первый поединок за полтора года. Он последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял титул WBO в легком весе.

Тренер Дениса рассказал, что его подопечный не был должным образом готов к этому бою из-за травмы, а именно разрыва плечевой губы. После этого украинец перенес две операции на плечи и проходил длительный процесс обновления.

Отметим, что Беринчик завоевал титул WBO в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

Прогноз букмекеров на бой Ноукс — Беринчик

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является британский боксер. На победу Ноукса можно поставить с коэффициентом 1,16. Выигрыш Беринчика — 4,50.

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