Новая экзотика: Неймар кардинально сменил имидж после фиаско в финале Кубка Америки

Бразилец обзавелся косичками на своей голове.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар решил изменить прическу после неудачи в финале Кубка Америки. "Селесао" в решающей битве за трофей уступили Аргентине (0:1).

29-летняя звезда мирового футбола на свежем фото позирует с экстравагантными косичками, заплетенными в клубок. Часть из них свисает с головы форварда парижан.

Отметим, что бразильцу не в новинку существенно менять имидж. Зимой 2020 года он ошеломил болельщиков, окрасив волосы в розовый цвет.

Не все фанаты одобряют желание футболиста постоянно экспериментировать. "Будет замечательно, если он сосредоточится на своей карьере и клубных целях, а не на следующих стрижке/стиле", - написал в соцсетях один из любителей футбола.

В завершившемся сезоне 29-летний бразилец сыграл 28 матчей за парижан во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 5 ассистов.

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а в чемпионате сенсационно занял 2-е место, отстав на одно очко от "Лилля". Парижане не выиграли Лигу 1 второй раз за девять лет.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что известный бренд разорвал контракт с Неймаром после интим-скандала.

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