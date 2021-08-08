Новая медаль на Олимпиаде: украинская велосипедистка Старикова выиграла серебро в спринте

Соперницей украинки по финалу стала рекордсменка мира канадка Келси Митчелл.

25-летняя украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебряную медаль в спринте у женщин на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает ISPORT.UA.

Ранее украинка вышла в полуфинал, где сумела в двух заездах обыграть Лэй Вайси из Гонконга.

Соперницей украинки по финалу стала канадка Келси Митчелл. Старикова дважды финишировала у нее с колеса и пыталась достать, но оба раза ей не хватало нескольких метров, чтобы сделать это. В итоге два поражения в двух заездах и Елена Старикова - с серебряной медалью в Токио.

Это четвертая олимпийская медаль Украина в велотреке и второе серебро в истории. До этого года лучшим результатом на треке на Олимпиадах у Украины было серебро в мужской командной гонке в Сиднее-2020. Тогда же в женском спринте бронзу выиграла Ирина Янович, а последний раз Украина на треке имела медаль в 2008 году, когда Леся Калитовская выиграла бронзу в личной гонке преследования.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

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