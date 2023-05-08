Новая первая ракетка Украины, рывок Свитолиной более чем на 500 мест: обновленные рейтинги WTA и ATP

Как изменились позиции украинцев в мировой теннисной классификации

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам последних турниров.

Новой первой ракеткой Украины стала Марта Костюк. 20-летняя уроженка Киева обошла соотечественницу Ангелину Калинину и сейчас идет 40-й в рейтинге WTA. Калинина же потеряла 13 позиций и опустилась на 47-е место.

В топ-100 также находятся Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Звезда отечественного тенниса Элина Свитолина, которая на прошлой неделе драматично остановилась в шаге от финала на турнире WTA 125 во французском Сен-Мало, совершила рывок на 548 позиций и теперь располагается на 540-м месте.

К слову, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

По-прежнему возглавляет рейтинг WTA польская теннисистка Ига Швентек. За ней следуют белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 9625 очков

2. Арина Соболенко – 7881

3. Джессика Пегула (США) – 5300

4. Каролин Гарсия (Франция, +1) – 5025

5. Кори Гауфф (США, +1) – 4345

6. Елена Рыбакина (Казахстан, +1) – 4195

7. Онс Жабер (Тунис, -3) – 4116

8. Мария Саккари (Греция, -1) – 3516

9. Дарья Касаткина (-1) – 3505

10. Петра Квитова (Чехия) – 3162

…

40. Марта Костюк (Украина, -4) – 1190

47. Ангелина Калинина (Украина, -13) – 1067

68. Леся Цуренко (Украина, +9) – 819

81. Екатерина Байндль (Украина, +1) – 748

158. Даяна Ястремская (Украина, -9) – 437

169. Дарья Снигур (Украина, -4) – 416

248. Екатерина Завацкая (Украина, +14) – 272

540. Элина Свитолина (Украина, + 548) – 77

Первой ракеткой Украины среди мужчин остался Алексей Крутых, который поднялся на шесть позиции и идет 177-м.

Лидировать в рейтинге АТР продолжает серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье – россиянин Даниил Медведев.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) – 6775 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 6770

3. Даниил Медведев – 5330

4. Каспер Рууд (Норвегия) – 5165

5. Стефанос Циципас (Греция) – 5015

6. Андрей Рублев – 4190

7. Хольгер Руне (Дания) – 3865

8. Янник Зиннер (Италия) – 3525

9. Тейлор Фриц (США, +1) – 3380

10. Феликс Оже-Альясим (Канада, -1) – 3235

...

177. Алексей Крутых (Украина, +6) – 331

282. Виталий Сачко (Украина, -14) – 183

321. Илья Марченко (Украина, +3) – 157

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