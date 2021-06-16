Новая тяжелая травма и отмененный гол: сборная России с трудом обыграла Финляндию в матче Евро-2020

Команда из РФ одержала первую победу на турнире.

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 2-го тура группы B на Евро-2020. Поединок на стадионе "Санкт-Петербург" завершился со счетом 1:0.

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Финской команде удалось забить уже на 5-й минуте, однако гол Йоэля Похьянпало был отменен из-за зафиксированного у него офсайда.

В середине первого тайма случился очередной неприятный эпизод на этом Чемпионате Европы. После неудачного падения защитник россиян Марио Фернандес сильно ударился головой. С поля его забирали на носилках.

Associated Press

Единственный же гол в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. Алексей Миранчук блеснул индивидуальным мастерством в штрафной соперника, поразив классным ударом дальний угол ворот Лукаса Градецки.

После перерыва Далер Кузяев мог закрепить преимущество команды РФ, но с его непростым ударом справился вратарь финской сборной.

Associated Press

Ближе к концу встречи россияне начали играть на удержание и преуспели в этом - явных моментов, чтобы отыграться, соперник у их ворот так и не создал.

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Лидирует в группе Бельгия (3 очка, матч в запасе), Россия (3) - вторая, Финляндия (3) - третья, Дания (0, матч в запасе) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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