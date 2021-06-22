Новая тяжелая травма на Евро-2020: звезда сборной Франции вылетел на четыре месяца

Турнир для футболиста завершился преждевременно.

Вингер сборной Франции Усман Дембеле в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Венгрии получил тяжелую травму.

24-летний футболист появился на поле во встрече на замену на 57-й минуте. Однако уже через полчаса он был вынужден завершить игру из-за травмы.

Обследование показало у Усмана повреждение правого колена. После совещаний со своим клубом "Барселоной" француз принял решение о том, чтобы ему была сделана операция. Из-за травмы игрок пропустит около четырех месяцев, пишет L’Equipe.

Матч между сборными Венгрии и Франции завершился вничью со счетом 1:1.

со счетом 1:1. Франция набрала 4 очка и вышла в лидеры группы. Португалия (3 балла и матч в запасе) - вторая, Венгрия (1) - третья, Германия (0 и матч в запасе) - четвертая.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в той же игре травму получил капитан сборной Венгрии Адам Салаи.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку