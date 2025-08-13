Новая вершина: Дюплантис в тринадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом (видео)

Арман Дюплантис / © Associated Press

Реклама

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в тринадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Произошло это на золотом этапе Континентального тура в венгерском Будапеште. 25-летний Дюплантис покорил планку на высоте 6,29 метра.

Арман на один сантиметр побил предыдущий мировой рекорд в прыжках с шестом (6,28 метра), который сам же установил в июне этого года на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Реклама

Видео рекордного прыжка Дюплантиса

Дюплантис в тринадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он остается неизменным обладателем мирового рекорда в этой дисциплине с февраля 2020 года.

Этап Континентального тура. Будапешт. Прыжки с шестом (мужчины)

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,29 м (мировой рекорд)

2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,02 м

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,82 м

Реклама

Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023 и 2024 годов.

Ранее сообщалось, что 12-летний украинский прыгун с шестом побил возрастной рекорд Дюплантиса.