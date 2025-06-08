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Новая Зеландия – Украина: букмекеры назвали фаворита контрольного матча
"Сине-желтые" попытаются реабилитироваться за поражение от канадцев во втором поединке турнира Canadian Shield.
Во вторник, 10 июня, сборная Украины по футболу проведет матч с командой Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.
Поединок состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. Встреча начнется в 23:50 по киевскому времени.
Для "сине-желтых" это будет последний из двух поединков в рамках Canadian Shield-2025. В первом матче команда Сергея Реброва 7 июня проиграла сборной Канады (2:4).
Ставки букмекеров на матч Новая Зеландия – Украина
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Украины. На победу подопечных Реброва можно сделать ставку с коэффициентом 1,91. Ничья – 4,10. Выигрыш новозеландцев – 4,20.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Новая Зеландия – Украина.
Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.