Новая Зеландия – Украина: букмекеры назвали фаворита контрольного матча

Сборная Украины на турнире Canadian Shield / © УАФ

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Во вторник, 10 июня, сборная Украины по футболу проведет матч с командой Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Поединок состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. Встреча начнется в 23:50 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет последний из двух поединков в рамках Canadian Shield-2025. В первом матче команда Сергея Реброва 7 июня проиграла сборной Канады (2:4).

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Ставки букмекеров на матч Новая Зеландия – Украина

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Украины. На победу подопечных Реброва можно сделать ставку с коэффициентом 1,91. Ничья – 4,10. Выигрыш новозеландцев – 4,20.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Новая Зеландия – Украина.

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.