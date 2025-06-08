Новая Зеландия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч

Сборная Украины на турнире Canadian Shield / © УАФ

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Во вторник, 10 июня, сборная Украины по футболу встретится с командой Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Матч состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. Игра начнется в 23:50 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет последний из двух поединков в рамках Canadian Shield-2025. В первом матче команда Сергея Реброва 7 июня проиграла сборной Канады (2:4).

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Где смотреть матч Новая Зеландия – Украина

Прямую трансляцию матча Новая Зеландия – Украина можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Новая Зеландия – Украина.

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.