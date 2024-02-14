Новая звезда украинского биатлона отобралась в масс-старт на чемпионате мира-2024

Кристина Дмитренко демонстрирует успешные выступления на дебютном для себя планетарном первенстве.

Украинка Кристина Дмитренко квалифицировалась в женский масс-старт на чемпионате мира по биатлону 2024 года, который проходит в чешском Нове-Место.

Согласно регламенту, в масс-старт попадают 30 участниц: призерки ЧМ-2024, топ-15 общего зачета Кубка мира, а остальные биатлонистки отбираются по количеству набранных очков на текущем планетарном первенстве.

Дмитренко в спринте заняла 12-е место, в персьюте – 26-е, а в индивидуальной гонке стала восьмой. Таким образом, за три гонки она набрала 78 очков в личном зачете и пробилась в масс-старт по рейтингу на ЧМ-2024.

Кристина будет единственной представительницей Украины в масс-старте. Претендовали на участие в масс-старте и три другие украинки – Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина. Однако Джима и Меркушина не набрали необходимое количество очков в индивидуальной гонке, а Петренко пропустила этот старт.

Отметим, что для 24-летней Дмитренко это дебютный в карьере чемпионат мира. В этом году она завоевала "бронзу" в спринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходил в словацком Брезно-Осрбли.

Женский масс-старт на ЧМ-2024 по биатлону запланирован на воскресенье, 18 февраля. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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