Нове-Место-2023: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это первый этап Кубка мира сезона-2022/23 после чемпионата мира в Оберхофе.

2 – 5 марта в чешском Нове-Место состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу соревнований вошли спринты, гонки преследования у мужчин и женщин, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.

Отметим, что это первый этап Кубка мира по биатлону после чемпионата мира-2023, который состоялся в немецком Оберхофе. К сожалению, сборная Украины завершила планетарное первенство без медалей.

Следующий, предпоследний этап текущего сезона Кубка мира по биатлону, будет принимать 9 – 12 марта шведский Эстерсунд.

Расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

2 марта

17:20 – Спринт, 10 км, мужчины

3 марта

17:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

4 марта

14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

5 марта

12:30 – Смешанная эстафета

16:15 – Одиночная смешанная эстафета

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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