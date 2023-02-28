Нове-Место-2023: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это первый этап Кубка мира сезона-2022/23 после чемпионата мира в Оберхофе.
2 – 5 марта в чешском Нове-Место состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23.
В программу соревнований вошли спринты, гонки преследования у мужчин и женщин, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.
Отметим, что это первый этап Кубка мира по биатлону после чемпионата мира-2023, который состоялся в немецком Оберхофе. К сожалению, сборная Украины завершила планетарное первенство без медалей.
Следующий, предпоследний этап текущего сезона Кубка мира по биатлону, будет принимать 9 – 12 марта шведский Эстерсунд.
Расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
2 марта
17:20 – Спринт, 10 км, мужчины
3 марта
17:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
4 марта
14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
16:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
5 марта
12:30 – Смешанная эстафета
16:15 – Одиночная смешанная эстафета
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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