Нове-Место-2025: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу этого этапа вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

6-9 марта в чешском Нове-Место состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В его программу включены спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Это будет первый этап Кубка мира после ЧМ-2025, который с 12 по 23 февраля состоялся в швейцарском Ленцерхайде. Сборная Украины завершила планетарное первенство без медалей.

После гонок в Нове-Место биатлонный сезон Кубка мира закончится этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

Расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

6 марта

19:20 – Спринт, 10 км, мужчины

7 марта

19:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

8 марта

15:55 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

18:40 – Гонка преследования, 10 км, женщины

9 марта

14:50 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

17:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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