Новичок "Александрии" продает футболку, в которой не успел дебютировать за команду, чтобы помочь Украине (фото)

Новичок "Александрии" продает футболку, в которой не успел дебютировать за команду, чтобы помочь Украине (фото)

Калитвинцев решил поддержать украинцев.

Полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев решил организовать благотворительный аукцион, чтобы помочь Украине в войне с российскими оккупантами.

Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

29-летний украинец выставил на торгу игровую футболку, в которой должен был провести дебютный официальный матч в составе александрийского клуба.

Стартовая цена лота – 1500 гривен, минимальный шаг – 200 гривен. Аукцион продлится до 16:00 15 апреля.

Напомним, что призер Паралимпиады-2020 в Токио по настольному теннису Марина Литовченко выставила на аукцион свою золотую награду, чтобы помочь родному университету.

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