Новичок АПЛ уволил главного тренера после позорного поражения от "Ливерпуля"

В последнем туре АПЛ "Борнмут" потерпел разгромное поражение от "Ливерпуля". Поэтому руководство клуба решило попрощаться с главным тренером команды.

Руководство английского "Борнмута" уволило главного тренера команды Скотта Паркера после разгромного поражения команды "Ливерпуля" (9:0).

Об этом сообщается на официальном сайте "Борнмута".

"Борнмут" поблагодарил Паркера за работу и уже приступил к поискам нового наставника. Он возглавлял "Борнмут" с лета 2021 года. Под его руководством клуб по итогам прошедшего сезона вернулся в АПЛ.

Это первая отставка тренера АПЛ в этом сезоне.

К поединку 5-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" команду будет готовить Гари О'Нил, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. Матч пройдет в среду, 31 августа. Начало – 21:30.

После четырех туров "Борнмут" с 3 очками находится на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ. Его обидчик "Ливерпуль" занимает 8 место (5 очков).

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