Новичок "Динамо" после скандала с пророссийскими репостами отдал всю первую зарплату ВСУ

Владислав Бленуце / © ФК Динамо Киев

Румынский форвард "Динамо" Владислав Бленуце, который вляпался в громкий скандал из-за репостов пророссийских публикаций у себя в соцсетях, отдал всю свою первую зарплату в киевском клубе на ВСУ.

Об этом рассказал его одноклубник Кристиан Биловар в интервью в новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко.

"Сначала, когда он пришел – это было во время перерыва на сборные, – он приехал, и когда начали выходить все эти новости о его тиктоке, если не ошибаюсь, и тикток его жены, все сначала к нему так относились, потому что он не дал ответ касательно своей позиции.

И когда он уже дал ответ относительно своей позиции – что он поддерживает Украину, поддерживает наших военных, свою первую заработную плату всю он отправил ВСУ – после этого это как-то стало все… Но да, он сам принял такое решение и отправил всю свою первую заработную плату на ВСУ", – сказал Биловар.

Напомним, после перехода в "Динамо" у Бленуце нашли зашкварные репосты в TikTok, в том числе роликов с участием российского пропагандиста Владимира Соловьева и другого пропагандистского контента.

Также в соцсетях жены 23-летнего румынского футболиста были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

Позже "Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу скандала вокруг новичка клуба, подчеркнув, что Бленуцe "подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки".

В то же время сам игрок записал видеообращение к украинцам на украинском языке.

Также Бленуцe дал интервью пресс-службе "Динамо", в котором заверил, что осознал свою ошибку и не поддерживает российских оккупантов.

Однако этого оказалось мало для ультрас киевского клуба, которые забросали скамейку запасных команды ватой.