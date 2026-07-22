Новичок "Динамо" рассказал, почему решил перейти из ПСЖ в киевский клуб

Пьер Мунгенге / © ФК Динамо Киев

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Французский форвард киевского "Динамо" Пьер Мунгенге, который в июне перешел из ПСЖ, рассказал о причинах своего трансфера.

"Главным аргументом в пользу перехода стало доверие со стороны руководства "Динамо" и тренерского штаба. А еще я учел тот фактор, что в этом сезоне "Динамо" будет отмечать столетие со дня основания клуба. Роль в этом проекте показалась мне просто отличной.

Это идеальный момент, чтобы быстро прогрессировать, а для киевлян выиграть как можно больше титулов. Для этого есть все: молодой главный тренер, который мне импонирует. Мне интересно его видение игры и то, как он планирует использовать меня на футбольном поле", — сказал Мунгенге в интервью пресс-службе "бело-синих".

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Отметим, что контракт 18-летнего французского нападающего с "Динамо" рассчитан на три года.

Мунгенге родился во французском городе Эври-Куркуронн 3 января 2008 года. Начал свой футбольный путь в академии ФК "Эври", откуда впоследствии перебрался в "Вильжуиф". В 2021 году присоединился к структуре ПСЖ.

За время пребывания в академии ПСЖ выступал в юношеских командах разных возрастов. В сезоне-2025/26 зарекомендовал себя как лучший игрок ПСЖ U-19, став лучшим бомбардиром команды в Юношеской Лиге УЕФА и юношеском Кубке Франции.

В составе парижан завоевал золотые медали юношеского чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне сыграл за ПСЖ U-19 33 поединка, в которых забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.

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Кроме того, успел дебютировать за первую команду ПСЖ — это произошло в матче 32-го тура Лиги 1 против "Лорьяна".

Выдающаяся результативность Мунгенге и его упорство на футбольном поле привлекли внимание тренерского штаба сборной Франции U-19, который начал привлекать его к команде.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании футболиста сборной Украины.

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