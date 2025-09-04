Новичок "Динамо" вляпался в скандал из-за пророссийского контента в соцсетях: Суркис жестко отреагировал

Игорь Суркис / © ФК Динамо Киев

Реклама

Румынский новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуцe попал в громкий скандал из-за пророссийского контента в собственных соцсетях.

Как сообщает Tribuna.com, блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников заметил у 23-летнего форварда зашкварные репосты в TikTok: речи пропагандиста государства-агрессора Владимира Соловьева и выступления с саундтреком российского сериала "Бригада".

Также в соцсетях жены румынского футболиста были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

Реклама

После того, как украинские фанаты начали писать негативные комментарии в адрес Бленуце, он просто закрыл свой аккаунт.

Президент "Динамо" Игорь Суркис уже отреагировал на этот скандал, поставив под сомнение будущее Бленуце в киевском клубе.

"Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы.

Нужно услышать его мнение, что он скажет. Если реакция будет адекватна – он будет играть в "Динамо" Киев. Если нет, он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение", – сказал Суркис в комментарии "Чемпион".

Реклама

Отметим, что Бленуце подписал с "Динамо" контракт до лета 2030 года.

За место в стартовом составе киевского клуба Бленуце будет конкурировать с другими двумя нападающими – Эдуардо Герреро и Матвеем Пономаренко. Основной форвард "бело-синих" Владислав Ванат 1 сентября официально перешел в испанскую "Жирону".

Напомним, "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Александра Шовковского 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".