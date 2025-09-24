Новичок "Ливерпуля" заработал курьезное удаление после победного гола и разозлил тренера

Юго Экитике / © Associated Press

Французский форвард "Ливерпуля" Юго Экитике принес своей команде победу над "Саутгемптоном" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги, а также заработал курьезное удаление.

23-летний француз на 85-й минуте забил решающий гол с передачи Федерико Кьезы и во время празднования снял футболку. Поскольку до этого эпизода у нападающего уже была желтая карточка, полученная в начале второго тайма, то второй "горчичник" означал для него удаление с поля.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" удержал победу и вышел в следующий раунд турнира, удаление Экитике разозлило главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.

"Это было напрасно и бессмысленно. Это была глупая карточка, надо контролировать свои эмоции. Я знаю, что на позиции "девятки" играть тяжело, защитник может с тобой сделать что угодно. Не можешь контролировать эмоции – выплескивай их так, чтобы не получить желтую карточку.

Знаете, я не играл на столь высоком уровне, но все же несколько голов забил. На его месте я развернулся бы к Федерико Кьезе и сказал бы, что этот гол – его заслуга", – цитирует Слота издание ESPN.

После матча Юго попросил прощения у болельщиков и команды за свое удаление.

"Я был так вдохновлен помочь команде одержать очередную победу у нас дома, в моем первом матче в Кубке лиги… Эмоции возобладали надо мной. Приношу свои извинения всей красной семье, спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают, и моим одноклубникам за эту победу!", – написал игрок на своей странице в Instagram.

Добавим, что в первом тайме свой дебютный мяч за "Ливерпуль" на 43-й минуте забил другой новичок клуба Александр Исак. "Святые" на 76-й минуте ответили голом Шея Чарльза.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон"

Напомним, летом этого года Экитике перешел в "Ливерпуль" из немецкого "Айнтрахта" за 95 миллионов евро. С тех пор он принял участие в восьми матчах "красных" во всех турнирах, забив пять мячей и сделав одну результативную передачу.