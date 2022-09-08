Новичок "Шахтера" попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Марьян Швед попал в символическую сборную стартового тура группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Нападающий "Шахтера" Марьян Швед, помогший "горнякам" сенсационно победить РБ "Лейпциг", вошел в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football Лиги чемпионов УЕФА от PlayStation.

Швед, забивший два гола в поединке с "Лейпцигом", набрал 17 очков.

Символическая сборная недели Лиги чемпионов:

Вратарь : Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб)

Защитники : Жоау Канселу ("Ман Сити"), Рубен Диаш ("Ман Сити"), Абакар Силла ("Брюгге"), Алехандро Гримальдо ("Бенфика")

Полузащитники : Марьян Швед ("Шахтер"), Маркус Эдвардс ("Спортинг"), Мохаммед Кудус ("Аякс"), Петр Зелиньски ("Наполи"), Лерой Сане ("Бавария")

Нападающий : Роберт Левандовски ("Барселона")

Отметим, что дуэль РБ "Лейпциг" – "Шахтер" завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского коллектива.

В другом матче этой группы действующий обладатель трофея мадридский "Реал" на выезде разбил шотландский "Селтик" со счетом 3:0;

В следующем туре "Шахтер" будет принимать "Селтик", а РБ "Лейпциг" на выезде сыграет против "Реала". Оба эти игры состоятся в среду, 14 сентября.

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