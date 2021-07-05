"Новое дно": победитель Лиги чемпионов оскандалился эпической выходкой на отдыхе

Игрок разозлил экологов роликом, где падает в воду на редкостную рыбу.
Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич попал в громкий скандал. В соцсетях вызвало возмущение видео, на котором 22-летний футболист жонглирует мячом над гигантской рыбой.
Рыбу держали на веревке друзья игрока "синих". В какой-то момент Пулишич потерял равновесие и упал в воду прямо на рыбу.
Christian Pulisic living on the edge @brfootball— Bleacher Report (@BleacherReport) July 3, 2021
(via @ cpulisic_10 ) pic.twitter.com/dAAv6dvFnV
Организация Blue Planet Society, которая выступает за прекращение чрезмерной эксплуатации мирового океана, выразила претензии Кристиану из-за жестокого обращения с редкостной рыбой.
Отмечается, что "жертвой" американца стала рыба групер-голиаф. Ее вылов запрещен из-за быстрого сокращения численности вида. В США эта рыба находится под охраной.
"Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом для видео в социальных сетях - новое дно", - говорится в Twitter организации экологов.
"Well-known professional footballer abuses a threatened goliath grouper for fun " #FishAreWildlife https://t.co/EzPhm4cckd— Blue Planet Society (@Seasaver) July 5, 2021
- В прошлом сезоне Пулишич провел 27 матчей за "Челси" в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Американец выиграл с лондонским клубом Лигу чемпионов, одолев в финале "Манчестер Сити" (1:0).