Новое достижение: Михайлюк догнал легендарного украинского баскетболиста

Святослав делит третью позицию рейтинга с Медведенко.

Защитник "Торонто" Святослав Михайлюк установил еще одно достижение украинского баскетбола.

В матче против "Голден Стэйт" украинец набрал 5 очков. Таким образом, на счету украинца 1390 очков в матчах НБА.

Святослав повторил показатель Станислава Медведенко по результативности среди украинских баскетболистов, когда-либо игравших в НБА, который имеет также 1390 очков.

Для того чтобы набрать 1390 очков в карьере НБА Михайлюку понадобились 193 матча и 1222 броска с игры (с показателем их реализации в 40,2%).

Следующая цель – Виталий Потапенко, который за 11 сезонов в НБА набрал 3995 очков и идет на второй позиции.

Возглавляет рейтинг Алексей Лень – на его счету уже 4265 очков с 2013 года.

Святослав начинал карьеру в "Лейкерсе", выбрав его под 47-м номером драфта-2018. В феврале 2019-го украинца обменяли в Детройт, в прошлом сезоне Михайлюк также играл в Оклахоме.

Нынешний сезон он проводит в "Торонто".

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