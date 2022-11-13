Новое препятствие для боя за звание абсолюта: IBF назначила обязательного претендента на титул Усика

Международная боксерская федерация (IBF) назначила хорвата Филиппа Хрговича обязательным претендентом на чемпионский пояс, которым владеет украинец Александр Усик.

Об этом сообщает издание Boxing Scene.

"Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем. Мы уже сделали запрос о немедленном проведении промоутерских торгов на этот бой. Он станет следующим соперником Усика", – заявил промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы хорватского боксера.

В послужном списке 30-летнего Хрговича 15 побед (12 – нокаутом) в 15 поединках на профессиональном ринге. В последнем своем бою он по очкам победил китайца Чжана Чжилея в андеркарде реванша между Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Отметим, что сам Усик планирует провести следующий поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, чтобы объединить все пояса супертяжелого веса и стать абсолютным чемпионом мира. Так что, скорее всего, украинец будет договариваться с Хрговичем о том, чтобы отсрочить их бой.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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