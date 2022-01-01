Новогодний подарок: баскетболист НБА отправил болельщицу команды соперников в нокдаун (видео)

Фанатка "Шарлотт Хорнетс" получила от игрока команды соперника удар головы во время матча.

В рамках регулярного чемпионата НБА "Шарлотт Хорнетс" встречался с "Хьюстон Рокетс".

Болельщица хозяев паркета Изабелла Фитц получила тяжелые повреждения после неточного броска форварда гостей Кристиана Вуда.

Игрок отдал передачу одноклубнику, но отдал мяч сильно вышел за цель, в результате чего он полетел на трибуны и попал Фитц в голову, после чего она потеряла равновесие и упала.

"Удар по голове был таким сильным, что я, честно говоря, не подозревала, что там произошло. Когда встала, то была дезориентирована и у меня звенели уши", — сказала болельщица.

После медобследования стало известно, что у девушки сотрясение мозга и перелом скул. По словам Изабеллы, ей придется просидеть три недели на больничном.

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