Новогодний подарок для Зинченко: "Челси" и "Ливерпуль" не определили сильнейшего в суперматче АПЛ

Новогодний подарок для Зинченко: "Челси" и "Ливерпуль" не определили сильнейшего в суперматче АПЛ

"Синие" и "красные" устроили голевую перестрелку, в которой победителя выяснить не удалось.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счётом 2:2 .

Встреча началась удачно для "мерсисайдцев", которыми в этом матче руководил ассистент главного тренера Пеп Линдерс - Юрген Клопп отправился на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус. Уже на 9-й минуте Садио Мане воспользовался грубой ошибкой защитника "синих" Трево Чалобы и расстрелял пустые ворота.

На 26-й минуте "красные" удвоили свое преимущество. Лучший бомбардир текущего розыгрыша АПЛ Мохамед Салах забил свой 16-й гол в сезоне АПЛ-2021/22.

Казалось, все может завершиться разгромом, но перед перерывом команде Томаса Тухеля удалось перевернуть игру с ног на голову. На 42-й минуте Матео Ковачич эффектным ударом слета сократил отставание "пенсионеров", а в компенсированное к первому тайму время Кристиан Пулишич сделал счет равным.

Во второй половине встречи команды обменивались опасными моментами, но оба голкипера - Эдуар Менди из "Челси" и Каоймин Келлехер из "Ливерпуля" были на высоте и не позволили пробить себя, совершив несколько классных сейвов.

Добавим, что прямо перед началом этого матча "мерсисайдцы" понесли серьезные кадровые потери. Положительные тесты на коронавирус сдали основной вратарь Алиссон, нападающий Роберто Фирмино и защитник Жоэль Матип.

"Челси" с 43 очками продолжает занимать второе место в таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 42 баллами идет третьим, но имеет одну игру в запасе.

Ничья "синих" и "мерсисайдцев" позволила "Манчестер Сити" и украинцу Александру Зинченко (53 пункта) сохранить более чем комфортное лидерство в Чемпионате Англии.

В следующем туре АПЛ лондонцы 15 января приедут в гости к "Сити", а "красные" на следующий день примут "Брентфорд".

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