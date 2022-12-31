Новогодний подарок для Зинченко и Ко: "Эвертон" с Миколенко остановил "Манчестер Сити"

Забитый мяч Холанда не спас "горожан" от потери очков.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграл вничью с "Манчестер Сити" в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:1 .

На 24-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед усилиями звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда. Однако этого оказалось мало для победы.

Во втором тайме "ириски" сравняли счет – на 64-й минуте отличился Демарай Грей.

Миколенко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч. Результативными действиями украинец не отличился.

"Манчестер Сити" (36 баллов) остался на втором месте в АПЛ. Лидирует с 40 очками "Арсенал" другого украинца Александра Зинченко, сыгравший на один матч меньше, чем "горожане". 31 декабря "канониры" встретятся с "Брайтоном", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Эвертон" занимает 16-ю позицию, имея в своем активе 15 очков.

В следующем туре "небесно-голубые" 5 января на выезде сыграют против "Челси", а подопечные Фрэнка Лэмпарда 3 января будут принимать "Брайтон".

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