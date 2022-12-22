Новоиспеченные чемпионы мира приблизились к лидеру рейтинга ФИФА: на каком месте Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина улучшила свою позицию.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины в нем поднялась на 26-е место.

Помогли "сине-желтым" в этом, в частности, неудачи сборных Уэльса и Сербии на чемпионате мира-2022.

В активе сборной Украины 1536,99 балла в рейтинге ФИФА. Наша сборная находится на 27-й позиции между Южной Кореей и Австралией.

Отметим, что среди европейских сборных наша национальная команда идет 14-й.

По-прежнему возглавляет мировую классификацию Бразилия. Аргентина после победы на мировом первенстве в Катаре поднялась на вторую позицию, Франция – на третью. Главная сенсация Мундиаля – Марокко – поднялась на 11-ю строчку мировой классификации.

Напомним, что сборная Украины примет участие в отборочном турнире по Евро-2024. Соперниками "сине-желтых" станут Англия, Мальта, Италия и Северная Македония. Будущее континентальное первенство с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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