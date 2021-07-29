"Новые лица для футбола": неизвестные инвесторы решили спасти клуб Первой лиги Украины от расформирования

Команда таки продолжит выступление.

Президент "Альянса" из Липовой Долины (Сумская область) Сергей Демченко сообщил, что клуб не будет расформирован, несмотря на ранее сделанное им заявление.

"Альянс" продолжит существование. Скорее всего, мы подарим клуб. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а сказать, что клуб будет. Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики.

Команда будет играть в Первой лиге. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет. Через неделю-две все станет известно. "Альянсу" пока перенесли матч 2-го тура Первой лиги с "Оболонью", который должен был состояться 1 августа.

Что касается того, что звучали фамилии Смалийчука, Гельзина и Поворознюка, то это никто из них. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом", - цитирует Демченко Tribuna.

"Альянс" был основан в 2016 году. Через четыре года команда из Липовой Долины вышла в Первую лигу, где в прошлом сезоне финишировала на 6-м месте.

В сезоне-2019/20 "Альянс" пробился в 1/4 финала Кубка Украины.

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