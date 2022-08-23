Новые правила, стоимость клубов и самый дорогой игрок: что нужно знать о новом сезоне УПЛ

23 августа начнется новый сезон украинской Премьер-лиги. ТСН Проспорт рассказывает, что нужно знать о новом сезоне чемпионата.

Во вторник, 23 августа, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). Лидер прошлого сезона завершивший досрочно "Шахтер" откроет сезон УПЛ матчем против харьковского "Металлиста 1925".

В преддверии начала турнира ТСН Проспорт пишет о нововведениях, с которыми столкнутся футболисты, тренеры и арбитры из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а также расскажет о самом дорогом клубе и игроке лиги.

Протокол безопасности

Матчи пройдут на стадионах, допущенных к соревнованиям соответствующими военными администрациями, без зрителей. На арены будет допущено ограниченное количество аккредитованных лиц – футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медицинская служба, ГСЧС, Нацполиция.

На стадионе должен быть план эвакуации и укрытия, которое должно вместить полный состав участников игры и соответствовать нормам безопасности. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

В случае воздушной тревоги диктор на стадионе должен объявить: "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие". Арбитр матча сразу прекращает игру и уходит вместе с командами в укрытие.

Отметим, что матч чемпионата Украины U-19 уже был приостановлен из-за угрозы ракетного удара.

Стоимость клубов чемпионата Украины

Самой дорогой командой турнира есть киевское "Динамо". Это единственный клуб, чьи игроки в сумме стоят больше 100 миллионов (106,2 миллиона евро). "Бело-синие" обошли лидера прошлого сезона УПЛ более чем на 30 миллионов евро — общая сумма стоимости игроков "горняков" составляет 72,8 млн евро.

В сумме цена игроков "Динамо" и "Шахтера" составляет около 63% от общей стоимости УПЛ.

Рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Украины:

"Динамо" – 106,2 миллиона евро "Шахтер" – 72,8 миллиона евро "Днепр-1" – 19,5 миллиона евро "Заря" – 12,4 миллиона евро "Ворскла" – 10,7 миллиона евро "Александрия" – 8,7 миллиона евро "Колос" — 8,2 миллиона евро "Кривбасс" – 6,2 миллиона евро "Ингулец" — 6,1 миллиона евро "Черноморец" – 6 миллионов евро "Рух" – 5,6 миллиона евро "Верес" — 5,2 миллиона евро "Металлист" – 5,2 миллиона евро "Минай" – 5 миллионов евро "Металлист-1925" – 4,6 миллиона евро "Львов" – 4 миллиона евро

Отметим, что наибольшее количество легионеров у полтавской "Ворсклы" — 9. А гранды украинского футбола имеют по три иностранца.

Самые дорогие игроки УПЛ

Самым дорогим футболистом УПЛ по-прежнему остается вингер "Динамо" Виктор Цыганков. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В топ-10 входят четыре футболиста "Динамо" и шесть представителей "Шахтера".

Рейтинг самых дорогих игроков чемпионата:

Виктор Цыганков ("Динамо") – 25 миллионов евро Илья Забарный ("Динамо") – 15 миллионов евро Николай Матвиенко ("Шахтер") – 11 миллионов евро Николай Шапаренко ("Динамо") – 10 миллионов евро Михаил Мудрик ("Шахтер") – 9 миллионов евро Георгий Бущан ("Динамо") – 9 миллионов евро Лассина Траоре ("Шахтер") – 9 миллионов евро Анатолий Трубин ("Шахтер") – 8 миллионов евро Виталий Буяльский ("Динамо") – 7 миллионов евро Тарас Степаненко ("Динамо") – 6 миллионов евро

Напомним, что полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

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