Новые реалии: матч чемпионата Украины по футболу прервали из-за воздушной тревоги

Матч "Черноморец U-19" — "Верес U-19" в Киеве пришлось приостановить из-за угрозы ракетного удара со стороны России.

В понедельник, 22 августа, начался чемпионат Украины U-19 сезона 2022/23. В стартовом матче юношеская команда "Черноморца" встречалась со сверстниками из "Вереса". Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу одесской команды.

Однако поединок на стадионе Олимпийского колледжа им. Ивана Пиддубного запомнился не четырьмя голами, а воздушной тревогой.

Команды смогли отыграть 86 минут, после чего была объявлена ​​воздушная тревога.

Игроки, персонал и бригада арбитров проследовали до укрытия. Отметим, что к моменту остановки встречи одесситы вели со счетом 3:1. Игра была восстановлена ​​после окончания тревоги – через 25 минут. Команды получили пять минут на разминку и завершили матч.

Уже завтра, 23 августа, стартует украинская Премьер-лига (УПЛ). В стартовом матче донецкий "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925 года".

Напомним, что в Украине утвердили правила проведения футбольных соревнований в военное время.

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