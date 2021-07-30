Новые жертвы коронавируса на Олимпиаде-2020: сборная Тринидада и Тобаго потеряла спортсменов и тренера

На завтрашних квалификационных соревнованиях не смогут выступить два легкоатлета из этого островного государства.
В пятницу, 30 июля, положительные результаты тестов на коронавирус были зафиксированы у двух спортсменов и тренера сборной Тринидада и Тобаго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета страны.
Выступить на Олимпийских играх в Токио не смогут прыгун в длину Андуэлле Райт и Спаркл Энн МакНайт, который специализируется в беге на 400 метров с барьерами. Квалификационные соревнования, в которых атлеты должны были участвовать, запланировано на субботу, 31 июля.
Положительный результат теста также оказался у тренера сборной Уэнделла Уильямса.
Все трое проходят самоизоляцию.
Всего по состоянию на 30 июля, согласно информации оргкомитета, на Олимпийских играх выявлено 225 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, в столице Японии Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры-2020, три дня подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19.