"Новый Довбик": форвард "Динамо" заинтересовал клубы из топ-5 лиг Европы — СМИ

Матвей Пономаренко / © ФК Динамо Киев

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко вызывает интерес у зарубежных клубов.

Об этом сообщило испанское издание AS.

По данным источника, 20-летний украинский бомбардир заинтересовал ряд клубов из топ-5 европейских лиг, среди которых также два представителя немецкой Бундеслиги — "Боруссия" Дортмунд и РБ "Лейпциг".

Отмечается, что о цене возможного трансфера Пономаренко спрашивали испанские клубы, а киевский клуб намекал, что отклонил предложение в 20 миллионов евро. Кроме того, за игроком следят в Англии и Франции.

В этом сезоне Пономаренко провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 13 голов.

В статье AS нападающего "бело-синих" называют "новым Довбиком". Очевидно, сравнивая Матвея с украинским форвардом "Ромы" Артемом Довбиком, который ранее выступал за испанскую "Жирону" и с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона-2023/24.

Напомним, 21 апреля "Динамо" с дублем Пономаренко разгромило "Буковину" и вышло в финал Кубка Украины.

Следующий матч "бело-синие" проведут 26 апреля с "Кривбассом" в рамках 25-го тура УПЛ.