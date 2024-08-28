Новый формат футбольных еврокубков: как это будет работать, что ждет украинские клубы

С сезона-2024/25 УЕФА ввел новый формат проведения еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Рассказываем, что изменится в розыгрыше турниров и к чему следует готовиться украинским клубам.

Вместо группового этапа единая лига

Если раньше каждый из евротурниров содержал групповой этап, то теперь он будет заменен форматом единой лиги.

Количество участников основной стадии всех еврокубков увеличится с 32 до 36. Вместо восьми групп по четыре команды в новом формате Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций все 36 клубов будут выступать в одном дивизионе.

Каждая команда в основном раунде Лиги чемпионов и Лиге Европы проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде), Лиги конференций – по шесть матчей (три дома и три на выезде).

Перед жеребьевкой все команды будут поделены на корзины, согласно их коэффициентам УЕФА. Участники Лиги чемпионов и Лиги Европы получат по 2 соперника из 4 разных корзин. В Лиге конференций команды распределят на 6 корзин и каждая сыграет по одному матчу против соперника из каждой корзины.

Кто выходит в плей-офф и дальнейший формат

Восемь лучших команд основной стадии каждого из евротурниров напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го до 24-го, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках. Переходов между турнирами (с ЛЧ в ЛЕ, с ЛЕ в ЛК) больше не будет.

В стыковых матчах команды, которые займут места с 9-го по 16-е, будут сеяными, с 17-го по 24-е – несеяными. Затем в 1/8 финала места с 1-го по 8-е будут сеяными, победители стыков – несеяными. Сеяне будут играть ответные матчи дома.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будет проходить по той же схеме, как это было раньше – двухматчевые противостояния, финал будет состоять из одного поединка.

Каким будет календарь матчей

Революционные изменения также коснутся календаря турниров. Последние, 7-й и 8-й, туры в Лиге чемпионов и Лиге Европы состоятся в январе 2025 года. Лига конференций завершится шестым туром в декабре.

В каждом из трех клубных турниров будет одна эксклюзивная игровая неделя, когда матчи двух других турниров не будут проводиться.

В стандартные недели матчи Лиги чемпионов будут проходить во вторник и среду, матчи Лиги Европы и Лиги конференций – по четвергам. В рамках эксклюзивной недели Лиги чемпионов матчи будут проводиться во вторник, среду и четверг. На эксклюзивной неделе Лиги Европы матчи пройдут в среду и четверг. На эксклюзивной неделе Лиги конференций матчи пройдут в четверг.

В последнем туре основного этапа каждого турнира все матчи будут проводиться одновременно.

Когда и как будет происходить жеребьевка

Начиная с этого сезона, во время жеребьевки еврокубков будет использоваться автоматизированная компьютерная система, шарики больше не будут вытягивать вручную.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов состоится 29 августа в 19:00 по киевскому времени, Лиги Европы – 30 августа в 14:00, Лиги конференций – 30 августа в 15:30.

Кто из украинских клубов примет участие в турнирах

В Лиге чемпионов Украину будет представлять только донецкий "Шахтер", который автоматически получил путевку в основной раунд. Во время жеребьевки "горняки" будут во второй корзине.

В Лиге Европы сыграет киевское "Динамо", которое не сумело пройти квалификацию Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского во время жеребьевки будут посеяны из третьей корзины.

В Лиге конференций еще имеет шансы выступить "Кривбасс", но для этого команде Юрия Вернидуба нужно в плей-офф квалификации пройти испанский "Бетис". В первом матче криворожский клуб уступил представителю Ла Лиги со счетом 0:2, ответный поединок состоится 29 августа в Севилье.

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