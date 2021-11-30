Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" обозначил для себя первую трансферную цель

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" обозначил для себя первую трансферную цель

Рангник знаком со способностями потенциального новичка.

Немецкий временый тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник уже определился с потенциальным новичком команды в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает The Times.

После назначения Рангника на должность временного тренера, руководство Юнайтед пообещало немцу выделить некоторую сумму на усиление состава и специалист решил воспользоваться такой возможностью.

Как сообщает источник, Рангник нацелился на полузащитника "РБ Лейпцига" Амаду Айдара. Немец успел поработать с футболистом, когда тот перешел из "Зальцбурга" в "Лейпциг" в январе 2019 года.

В этом сезоне Айдар принял участие в 12 матчах немецкого клуба, в которых отметился двумя голами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 33 миллиона фунтов.

21 ноября пост главного тренера Манчестер Юнайтед покинул норвежец Оле-Гуннар Сульшер. После его увольнения командой временно руководил Майкл Каррик. Он будет руководить первой командой "МЮ", пока не будет оформлена рабочая виза Ральфа.

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