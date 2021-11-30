Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" обозначил для себя первую трансферную цель

Рангник знаком со способностями потенциального новичка.
Немецкий временый тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник уже определился с потенциальным новичком команды в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщает The Times.
После назначения Рангника на должность временного тренера, руководство Юнайтед пообещало немцу выделить некоторую сумму на усиление состава и специалист решил воспользоваться такой возможностью.
Как сообщает источник, Рангник нацелился на полузащитника "РБ Лейпцига" Амаду Айдара. Немец успел поработать с футболистом, когда тот перешел из "Зальцбурга" в "Лейпциг" в январе 2019 года.
- В этом сезоне Айдар принял участие в 12 матчах немецкого клуба, в которых отметился двумя голами.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 33 миллиона фунтов.
- 21 ноября пост главного тренера Манчестер Юнайтед покинул норвежец Оле-Гуннар Сульшер. После его увольнения командой временно руководил Майкл Каррик. Он будет руководить первой командой "МЮ", пока не будет оформлена рабочая виза Ральфа.
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