Проспорт
290
1 мин

Новый клуб известного тренера, служившего в рядах ВСУ, подписал соглашение с россиянами

Азербайджанский "Нефтчи", который недавно возглавил Юрий Вернидуб, будет сотрудничать с московским "Локомотивом".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юрий Вернидуб (справа)

Юрий Вернидуб (справа)/neftchi.az

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи", главным тренером которого на прошлой неделе стал известный украинский специалист Юрий Вернидуб , подписал соглашение о сотрудничестве с московским "Локомотивом".

Об этом сообщает azerisport.com.

Меморандум предусматривает обмен опытом в подготовке юных футболистов, участие в международных турнирах, стажировку тренеров, образовательные программы и развитие детско-юношеского футбола и культурное взаимодействие между странами.

Отметим, что предыдущим местом работы 59-летнего Вернидуба был криворожский "Кривбасс", который он покинул летом этого года.

Ранее он также тренировал луганскую "Зорю", белорусский "Шахтер" Солигорск и молдавский "Шериф".

Вернидуб по разу становился бронзовым призером чемпионата Украины с "Зорей" и "Кривбассом", а также дважды выигрывал чемпионат Молдовы с "Шерифом".

После начала полномасштабного вторжения российских войск Вернидуб, тогда работавший в Молдове главным тренером тираспольского "Шерифа", сразу вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родную страну от оккупантов.

В июне 2022 года он возглавил "Кривбасс" – приказом тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.

Ранее сообщалось, что Вернидуб объяснил, как уехал из Украины ради работы в азербайджанском клубе.

