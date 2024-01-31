Новый мировой рекорд сезона: Магучих феерически выиграла первый турнир 2024 года (видео)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих триумфовала на своем первом старте нового сезона.

22-летняя спортсменка из Днепра выиграла соревнования World Athletics Indoor Tour в немецком Коттбусе.

Ярослава со второй попытки взяла планку 2,04 метра, установив новый лучший результат сезона в мире.

Это также новый рекорд турнира в Коттбусе. Магучих третий раз в карьере выиграла эти соревнования. Ранее украинке это удавалось в 2020 и 2023 годах. В прошлом году она выиграла здесь с результатом 1,98 метра.

Отметим, что 2,04 метра – это повторение третьего лучшего результата в карьере Ярославы. Ее личным рекордом на турнирах в помещении остаются 2,06 метра на турнире в Словакии в феврале 2021 года.

Напомним, в прошлом году Магучих завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении в Стамбуле, а также "золото" чемпионата мира в Будапеште – это первая золотая медаль для Украины на чемпионатах мира по легкой атлетике за последние 10 лет.

Кроме того, Ярослава выборола "золото" Европейских игр, а также выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги, включая финал сезона в американском Юджине, где установила лучший результат сезона-2023 в мире – 2,03 метра.

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