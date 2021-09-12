Новый приступ агрессии: экс-футболист "Реала" Пепе отправил в нокдаун соперника ударом кулаком в челюсть (видео)

Очередной скандальный поступок именитого футболиста.

Скандальный эпизод случился в матче 5-го тура Чемпионата Португалии между лиссабонским "Спортингом" и "Порту".

На 32-й минуте встречи ветеран гостей Пепе во время игрового эпизода кулаком нанес удар в подбородок защитнику хозяев Себастьяну Коатесу, после чего тот упал на газон.

Tem um VAR que é cego pic.twitter.com/MPPJpYy4DT — anortedealvalade (@nortedealvalade) September 11, 2021

Интересно, что на игре был VAR, однако этот эпизод судьи проигнорировали. 38-летний футболист не понес никакого наказания за этот инцидент. Сам матч завершился со счетом 1:1.

Отметим, что Пепе славится неоправданно жесткой игрой. Самый скандальный эпизод с ним случился в 2009 году, когда он выступал за мадридский "Реал". Тогда португалец дважды ногой ударил игрока "Хетафе" Франсиско Каскеро, который лежал на газоне.

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