Новый рекорд "Металлиста" 512 тыс. чел. смотрели матч с "Вересом" на Winter Cup 2022

Свыше полумиллиона болельщиков следили за матчем "Металлист" — "Верес" на неофициальном турнире Winter Cup 2022, в котором "желото-синие" победили ровенчан 2:1.

Таким образом, харьковчане установили очередной рекорд популярности своих игр.

"Численность просмотров на YouTube-канале "Перша ліга", телеканале "Футбол 1", предматчевая и послематчевая студии, а также участие в чате прямой трансляции составила 512 тысяч человек", — сообщил официальный клубный сайт "Металлиста".По мнению экспертов, очень показательно, что рекорд установлен не в официальном поединке национального чемпионата, а в товарищеском турнире в зимнее межсезонье.

Как ранее написал в авторском телеграмм-канале Артем Франков, главред еженедельника "Футбол", характеризуя феномен "Металлиста" в контексте общего снижения болельщицкой активности украинцев: "Металлист" с его посещаемостью на ВСЕМ этом фоне возвышается как Эйфелева башня над Домом Инвалидов".

Численность поклонников харьковского клуба подсчитали харьковские журналисты. По их данным 80% жителей Харькова и области назвали себя болельщиками "Металлиста", клубные и десятки фанатских онлайн-платформ в соцсетях и группах в мессенджерах собирают сотни тысяч людей, следящих за восхождением "Металлиста", десятки тысяч болельщиков на стадионе помогают клубу бить рекорды посещаемости украинского футбола, телевизионные и онлайн-трансляции поединков клуба собирают миллионы просмотров.

Следующий матч в "финале" Winter Cup 2022 состоится 11 февраля — "желто-синие" сойдутся в поединке с житомирским "Полесьем". Прямую трансляцию игры будут вести телеканалы "Футбол 1" и YouTube-канал "Перша ліга".