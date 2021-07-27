Новый рекорд на Играх в Токио: "золото" выиграла страна с наименьшим населением

Бермудские Острова завоевали золотую медаль впервые за всю историю проведения Олимпиад.
На Олимпийских играх-2020 в Токио установлен новый рекорд. Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, которая когда-либо выигрывала золотую медаль летних Олимпиад в истории.
Историческое "золото" Бермудам принесла 33-летняя Флора Даффи, которая победила в соревнованиях по триатлону. Она преодолела дистанцию за 1:55:36. Второй финишировала британка Джорджия Тейлор-Браун, а "бронзу" завоевала американка Кэти Заферес.
AY BUH FLORA DUFFY JUST WON A GOLD MEDAL !!!— BERMEMES | BERMUDA (@BERMEMES) July 26, 2021
BERMUDA FIRST GOLD AND AN OLYMPIC MEDAL SINCE 1976! #LEGEND # Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/gRl25IXyUi
Бермуды впервые в истории завоевали золото Олимпийских игр. До этого в активе спортсменов из этой страны была лишь одна бронзовая медаль по боксу, завоеванная на ОИ-1976.
Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, которая когда-либо выигрывала "золото" летних Олимпиад. Населения Бермуд составляет около 63 тысяч человек.
Triathlon♀️ — Flora DUFFY won the first gold medal for Bermuda in Olympic Games history.— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 27, 2021
With a population of approximately 63,000 people, Bermuda becomes the NOC with the lowest population to win an Olympic gold medal. # Tokyo2020 #triathlon
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.