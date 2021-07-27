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Новый рекорд на Играх в Токио: "золото" выиграла страна с наименьшим населением

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Новый рекорд на Играх в Токио: "золото" выиграла страна с наименьшим населением

Associated Press

Бермудские Острова завоевали золотую медаль впервые за всю историю проведения Олимпиад.

На Олимпийских играх-2020 в Токио установлен новый рекорд. Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, которая когда-либо выигрывала золотую медаль летних Олимпиад в истории.

Историческое "золото" Бермудам принесла 33-летняя Флора Даффи, которая победила в соревнованиях по триатлону. Она преодолела дистанцию за 1:55:36. Второй финишировала британка Джорджия Тейлор-Браун, а "бронзу" завоевала американка Кэти Заферес.

Бермуды впервые в истории завоевали золото Олимпийских игр. До этого в активе спортсменов из этой страны была лишь одна бронзовая медаль по боксу, завоеванная на ОИ-1976.

Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, которая когда-либо выигрывала "золото" летних Олимпиад. Населения Бермуд составляет около 63 тысяч человек.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.